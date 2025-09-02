Вступили в силу нововведения в законодательстве в сфере обращения с ТКО

С 1 сентября в России, согласно новым правилам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), запрещено складирование древесно-растительных отходов на контейнерных площадках.

«Это касается всех пользователей, использующих контейнеры для ТКО. Что же до организаторов субботников и мероприятий по обрезке древесно-кустарниковой растительности, то они обязаны самостоятельно вывозить образующиеся отходы, либо утилизировать их путем составления договора с организациями, обладающими соответствующей разрешительной документацией»,

пояснили в Минприроды Чувашии.

Несоблюдение установленных требований влечет за собой административную ответственность в виде штрафов: для граждан – до 3 тысяч рублей, для юридических лиц – до 60 тысяч рублей.

Соблюдение данных норм направлено на предотвращение переполнения контейнеров и образования несанкционированных свалок.

