Уважаемые жители Приволжского федерального округа, дорогие ребята!

Прошел ещё один год, закончилось лето – и снова в школу! 1 сентября – это встречи с друзьями, новые лица и новые знания. Для вас, ребята – это продолжение учебы, для родителей, бабушек и дедушек – еще один повод для гордости вашими успехами, для ваших учителей – новые вызовы.

Конечно, особые поздравления – первоклассникам. Пусть школа станет для вас интересным миром, местом удивительных открытий и первых побед.

Выражаю поддержку тем ребятам, чьи отцы сейчас в зоне СВО. Мы рядом и восхищаемся стойкостью ваших семей.

Учёба – это, конечно, не только уроки и экзамены. Это путь личностного роста и выбора жизненных ориентиров. Уже завтра вы будете строить города, развивать науку, разрабатывать новейшие технологии, делать нашу большую страну еще лучше. Для интересной и насыщенной жизни нужно уметь искренне радоваться, брать на себя ответственность, быть смелыми и находчивыми, уметь дружить и держать своё слово. Уверен, у вас всё получится!

Пусть новый учебный год станет для всех нас временем роста, открытий и движения вперёд!

Игорь Комаров, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.