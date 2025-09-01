Дорогие ученики и студенты! Учителя и родители! От всей души поздравляю вас

с началом учебного года!



День знаний – это еще одна страница вашего жизненного пути, которая наполнит его новым содержанием. В сердце каждого, кто учится, живёт стремление к росту, развитию, поиску своего места в мире.



Рядом с вами всегда – учитель, наставник, тот, кто вдохновляет, направляет, верит даже тогда, когда сам ученик сомневается. Именно они – архитекторы будущего, чьи слова становятся путеводными, а труд – подвигом ради благополучия судьбы каждого человека.



От всего сердца благодарю наших педагогов за профессионализм, за выбор этой высокой жизненной миссии. Мы делаем всё, чтобы обеспечить достойные условия для вас, для того чтобы дети Чувашии – и в городах, и на селе – могли получать одинаково качественное образование.

За последние пять лет построили 24 детских сада, 9 новых школ, а сейчас открываем еще 3 – в Чебоксарах, Новочебоксарске и поселке Кугеси. 123 школы прошли капитальный ремонт, 38 – сделаем в следующем году. В результате создаем в каждой из них современное, увлекательное учебное пространство.



Дорогие ребята, знания – не просто буквы в учебнике. Это основа, на которой строится личность, общество, государство. Это ключ к достижениям завтрашнего дня. Пусть каждый урок для вас станет шагом вперёд – в мир открытий, мастерства, радости творчества и созидания. Учитесь, пробуйте, исследуйте!



Уверен, этот учебный год будет интересным, насыщенным и продуктивным. С праздником, дорогие друзья! Вперёд, к новым знаниям и достижениям!



Глава Чувашской Республики О. Николаев.