Региональная акция, посвященная Дню знаний «В школу – с поддержкой»

День знаний – непростой день для каждого школьника. Он наполнен разнообразными эмоциями – это радость от встречи с новыми друзьями и начала учебного года, волнение перед новыми предметами и учителями, а также важный шаг в новый этап жизни.



В этот волнительный момент детям как никогда важно чувствовать поддержку и заботу от государства, семьи, друзей. В особенности в семьях, где родные люди каждый день встают на защиту Родины или с честью отдали жизнь, стремясь приблизить победу.



В целях поддержки семей погибших участников СВО по предложению помощника Главы Чувашской Республики, полковника Р.Р. Валлиулина, участника Региональной образовательной программы «Время СВОих» при участии чувашского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» реализуется проект сопровождения первоклассников в школу «В школу – с поддержкой».



Инициатива поддержана Главой Чувашии О.А. Николаевым. При содействии органов Государственной власти и местного самоуправления, депутатов оказана помощь семьям в подготовке к школе 24 детям погибших бойцов из Чувашии (вручены ребятам рюкзаки для школы).

1 сентября 9 из 24 первоклассников по согласованию с мамой в школу будут сопровождать участники Специальной военной операции.



Так, школьники смогут испытать чувство гордости за родных, осознать, что в любой ситуации можно найти поддержку, опору и уверенно войти в новый жизненный этап.



Проведение акции продемонстрирует, что Россия продолжает быть в любое время «семьей семей», а военнослужащие покажут пример настоящего мужского «братства» защитников Отечества.