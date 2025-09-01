Не дайте себя обмануть: как распознать и избежать телефонного мошенничества

Похожие записи '
01 Сен
Региональная акция, посвященная Дню знаний «В школу – с поддержкой»
День знаний – непростой день для каждого школьника. Он наполнен...
01 Сен
Когда ждать единые учебники истории и зачем нужны нормы выполнения «домашки»?
Сегодня более 18 миллионов школьников и свыше миллиона педагогов начинают...
01 Сен
В России обновлен перечень медицинских показаний, противопоказаний и ограничений для водителей
В России 1 сентября вступил в силу обновленный список медицинских...
31 Авг
Более половины опрошенных избирателей готовы голосовать и доверяют процедуре
В преддверии выборов Главы Чувашской Республики Институт социального...
31 Авг
Таксисты могут выбрать удобный вариант налогообложения
Для субъектов малого предпринимательства Налоговым кодексом Российской...