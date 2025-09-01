Когда ждать единые учебники истории и зачем нужны нормы выполнения «домашки»?

Сегодня более 18 миллионов школьников и свыше миллиона педагогов начинают новый учебный год. И он будет не просто очередным, а новым по-настоящему. С сегодняшнего дня в силу вступает приказ Минпросвещения № 704, который, по сути, полностью меняет систему российского школьного образования и создает единое образовательное пространство. О том, что это такое, когда появятся новые государственные учебники и как контролировать выполнение домашнего задания, рассказала заместитель министра просвещения России Ольга Колударова.

С 1 сентября 2025 года ученики 6-7-х классов уже не будут изучать предмет «Обществознание», в 8-11-х классах он на этот год пока останется. А вот со следующего учебного года «Обществознание» будут учить только в 9-11-х классах. Те часы, которые освобождаются, мы передаем в предмет «История»: если раньше было всего два часа в неделю в 6-8-х классах, то теперь — три.

Приказ № 704 — теперь основной документ для всех, кто работает в школе?

Да, он, по сути, завершает всю работу по созданию единого образовательного пространства, которую вело Минпросвещения по поручению президента Владимира Путина. Это, прежде всего, единые стандарты и программы, единая система воспитания, единая система профориентации, проверенные электронные образовательные ресурсы, совершенствование школьной инфраструктуры, поддержка педагогов, увеличение профильных классов по различным предметам.

Под программы мы разрабатываем сейчас новые государственные учебники и полностью несем за них ответственность. Сегодня во всех школах страны, во всех классах одинаковое содержание каждого предмета. А до 2020 года школы самостоятельно определяли, чему учить детей. Мы сделали акцент на развитие естественно-научных предметов.

Вернули обязательное изучение физики, химии, биологии и основ черчения. До 2021 года в 10-11-х классах допускалось изучение вместо этих отдельных предметов так называемого интегрального курса «Естествознание». Утвердили программы для углубленного изучения естественно-научных предметов, и теперь углубленное изучение этих предметов возможно с седьмого класса.

Это поможет повысить к ним интерес?

Уже в этом году мы наблюдаем рост доли выбравших ЕГЭ по математике и естественно-научным предметам. Также зафиксирована тенденция роста количества участников ЕГЭ по сравнению с 2024 годом по физике, профильной математике, химии, биологии, информатике.

Много внимания в документе — нагрузке на педагогов и школьников. Ее станет меньше?

Установлены часы на выполнение домашних заданий. Они и ранее были предусмотрены, и действуют в санитарных нормах. Но теперь это все закреплено непосредственно приказом министерства.

Также зафиксировано количество контрольных работ — не более 10 процентов от учебного времени.

Синхронизирована программу ЕГЭ и ОГЭ с учебными программами, все будет четко по содержанию.

Наверное, самый чувствительный пункт в приказе — нормы выполнения «домашки». Тема чуть ли не целый год в топе новостей. Вопрос от всех родителей: нам теперь садиться рядом с детьми и следить за часами?

Продолжительность выполнения домашних заданий составляет: в 1-м классе — не более 1 часа, во 2-3-х классах — не более 1,5 часа, в 4-5-х классах — не более 2 часов, в 6-8-х классах — не более 2,5 часа, в 9-11-х классах — не более 3,5 часа.

Иногда «ДЗ» прилетает от учителя в электронный дневник часов в 7 вечера. Это законно?

Так быть не должно. И этот момент тоже прописан. Домашнее задание на следующий урок рекомендуется задавать, во-первых, на текущем уроке. При наличии электронного журнала и дневника, — а они используются сегодня практически в каждой школе, — дублировать в нем задание не позднее времени окончания учебного дня. Это зафиксировано как раз для того, чтобы ребенок получал домашнее задание не «на ночь глядя», а заранее, и чтобы родители тоже могли это видеть.

Еще одна загадочная для обывателя история — единое «календарно-поурочное планирование». Расскажите, что это такое? Не будет одного для всех расписания — именно так в самом начале трактовали слово «единое»?

Поурочное планирование это, конечно, сложный, но необходимый элемент работы каждого учителя. Это, прежде всего, распределение учебного материала в соответствии с программой в течение учебного года. Поурочное планирование включает в себя темы уроков, их последовательность, количество часов, которое отводится на каждую тему. Виды учебных занятий — практические, лабораторные. Разные формы контроля: контрольные работы, диктанты.

С 2021 года на портале «Единое содержание общего образования» для учителей создан и регулярно обновляется такой онлайн-ресурс, как «Конструктор рабочих программ» по всем обязательным школьным предметам, который включает в том числе и поурочное планирование. С нового учебного года конструктор рабочих программ полностью обновлен, каждый учитель может скачать его себе и составлять свое расписание.

Как школы смогут адаптировать единые программы под свои требования? Школы ведь разные.

Основной смысл единых программ это, прежде всего, стандарт качества, которому должны соответствовать все школы страны. Адаптировать федеральные программы школы могут через организацию углубленного изучения предметов, часы вариативной части учебного плана, внеурочную деятельность.

Основная цель этого документа связана с тем, что при переезде в другой регион или переходе в другую школу ребенок не меняет программу обучения и получает качественное образование по той же программе.

Перед 1 сентября во всех родительских чатах всегда масса вопросов про учебники и учебные пособия. Нужно ли что-то докупать, или все предоставляет школа?

По всем предметам, которые изучаются, школа предоставляет соответствующий бумажный учебник каждому ученику. Единые государственные учебники, которые уже готовы, доступны бесплатно в электронной форме.

Кстати, про единые учебники. Уже второй год старшая школа учится по единому учебнику истории. А что с другими? Какие готовы, каких ждать в ближайшее время?

Полностью готова линейка государственных учебников по истории. Она еще в прошлом году была включена в федеральный перечень учебников. С 2023/2024 учебного года 10-11-е классы изучают историю по новому учебнику. В этом году с 1 сентября начинается работа по единым государственным учебникам истории для 5-7-х классов. На следующий год закроется линейка государственных учебников по истории в школах — для 8-9-х классов. То есть с 1 сентября 2026 года все школы будут работать по единым государственным учебникам истории во всех классах.

Конечно, учебники в школах быть должны, а как сейчас с художественной литературой? Кто следит за тем, что стоит на полках в библиотеках?

В планах — разработка специальной информационной системы для быстрого получения актуальных и объективных данных от конкретной школьной библиотеки. В регионы направлены рекомендации для школьных библиотек и списки рекомендуемых произведений.

Учительская нагрузка во многом зависит не только от уроков и контрольных. И даже не от бумаг. Родители приходят с работы, и часам к девяти вечера на учителя начинают валиться вопросы в мессенджеры, уточнения, возмущения. Как защитить «личное время» педагога?

Ольга Колударова: Этот вопрос прорабатывается. Но уже сегодня при министерстве просвещения создается совет по защите прав чести и достоинства учителей. Кроме того, до 10 сентября в каждом регионе должна быть сформирована соответствующая комиссия.

