В России обновлен перечень медицинских показаний, противопоказаний и ограничений для водителей

В России 1 сентября вступил в силу обновленный список медицинских показаний, а также противопоказаний и ограничений к управлению автомобилем. Полный перечень состоит из 11 пунктов.

В список болезней, которые являются противопоказанием к управлению автомобилем, теперь входят общие расстройства психологического развития.

Согласно международной классификации, этот раздел включает в том числе аутизм, синдромы Ретта и Аспергера.

Кроме того, в новом списке значатся приобретенная недостаточность цветового зрения и цветовая слепота.

В список внесены и различные формы дальтонизма, включая нарушения, при которых у человека есть трудности с восприятием зеленого цвета и его оттенков, а также красного, синего и желтого цветов.

