Таксисты могут выбрать удобный вариант налогообложения

Для субъектов малого предпринимательства Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрена возможность добровольного выбора наиболее оптимального налогового режима в отношении осуществляемой предпринимательской деятельности.



Так, физические лица, оказывающие услуги по перевозке пассажиров и багажа и не заключившие трудовой договор или гражданско-правовой договор со службой такси, могут выбрать один из специальных режимов налогообложения: налог на профессиональный доход (НПД), патентную или упрощенную систему налогообложения.



Стоит учитывать, что в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2022 г. № 580-ФЗ самозанятые водители на НПД для оказания услуг по пассажирским перевозкам обязаны заключить договор со службой заказа такси. Самозанятые граждане могут не использовать кассы, но это не освобождает их от обязанности выдавать чеки клиентам. Для этого плательщику НПД необходимо зайти в приложение «Мой налог», выбрать новую продажу и заполнить доступные поля. После подтверждения операции чек будет сформирован.



Индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги такси, независимо от выбора режима налогообложения обязаны применять контрольно-кассовую технику и выдавать чеки при расчёте за оказанные транспортные услуги в случаях получения наличных денежных средств или денежных переводов через сервис быстрых платежей на свой банковский счёт. Кассовый аппарат может быть расположен в транспортном средстве или удаленно, например, у диспетчера. При дистанционной работе необходим доступ к приложению, передающему на ККТ информацию об осуществлении расчета.



Управление ФНС России по Чувашии.