Более половины опрошенных избирателей готовы голосовать и доверяют процедуре

В преддверии выборов Главы Чувашской Республики Институт социального маркетинга ИНСОМАР 20 августа провёл репрезентативный опрос избирателей региона. В телефонном опросе участвовали 500 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность составляет ±4,38 %.



Более половины опрошенных (58 %) жителей региона заявили, что планируют принять участие в голосовании 14 сентября 2025 г. и считают, что выборы проходят честно. Тех, кто не верит в честность проведения голосования, оказалось 20 %. Ещё 22 % респондентов затруднились с оценкой.



Что касается способов отдать свой голос на выборах, то 53 % опрошенных назвали удобным и надёжным дистанционное электронное голосование.



Подготовила Н. Владимирова.