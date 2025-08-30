Шумерлинца признали виновным в покушении на убийство

В отношении 41-летнего жителя города Шумерли вынесен обвинительный приговор — он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).



В ночь на 5 апреля 2025 года около одного из городских кафе фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с незнакомым ему местным жителем и ударил его ножом в шею. Мужчина упал и потерял сознание, а злоумышленник, посчитав, что убил его, скрылся с места происшествия. Благодаря своевременно оказанной потерпевшему квалифицированной медицинской помощи мужчина остался жив.



Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

СУ СКР по Чувашии.