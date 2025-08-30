Цель – чистые выборы

Подготовке к проведению Единого дня голосования в сентябре 2025 года была посвящена встреча общественников Чувашской Республики с электоральным экспертом, членом Общественной
палаты Российской Федерации Александром Асафовым. Мероприятие состоялось 21 августа в Чебоксарах.
Члены Общественной палаты региона, муниципальных общественных палат, представители территориальных штабов общественного наблюдения, активные независимые общественные наблюдатели, представители общественных организаций, принимающие активное участие в работе штаба общественного наблюдения, обсудили процесс формирования и работы штабов, роль доверия жителей к избирательному процессу, вопросы психологии противостояния, механизмы работы обвинений, направленных на мобилизацию избирателей, а также важность наблюдения на всех этапах избирательного процесса. Отдельное внимание было уделено обработке медиаинформации и медиаосвещению выборов, стратегической роли социальных сетей как пространства для воздействия.
По информации ОП Чувашии.
Владимир Яшнов, заместитель председателя Общественной палаты Шумерлинского округа,
член Экспертного клуба Чувашии:
- Интенсивность работы по организации надлежащего, с положительным результатом, завершения выборной кампании лишь возрастает, приобретает всё более разнообразные формы, охватывая все возможные, даже незначительные на первый взгляд, нюансы общественного наблюдения за выборным процессом. Встречи общественников Чувашии муниципального и республиканского уровней, где уже сформированы и функционируют штабы общественного наблюдения за выборами, с участием членов Общественной палаты России в свете предстоящих выборов важны.
Если алгоритм законного поведения в ходе наблюдения за выборами штабам общественного наблюдения понятен, то взгляд на выборы с психологической точки зрения взаимодействия индивидов, детально изложенный Асафовым на встрече, был новой страницей в обучении наблюдателей. Надеемся, что качество и количество мероприятий, аналогичных описанному, непременно поспособствуют проведению чистых, прозрачных, безупречных с точки зрения закона и полученных результатов выборов в Чувашии.