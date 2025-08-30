Цель – чистые выборы

Подготовке к проведению Единого дня голосования в сентябре 2025 года была посвящена встреча общественников Чувашской Республики с электоральным экспертом, членом Общественной

палаты Российской Федерации Александром Асафовым. Мероприятие состоялось 21 августа в Чебоксарах.

Члены Общественной палаты региона, муниципальных общественных палат, представители территориальных штабов общественного наблюдения, активные независимые общественные наблюдатели, представители общественных организаций, принимающие активное участие в работе штаба общественного наблюдения, обсудили процесс формирования и работы штабов, роль доверия жителей к избирательному процессу, вопросы психологии противостояния, механизмы работы обвинений, направленных на мобилизацию избирателей, а также важность наблюдения на всех этапах избирательного процесса. Отдельное внимание было уделено обработке медиаинформации и медиаосвещению выборов, стратегической роли социальных сетей как пространства для воздействия.



По информации ОП Чувашии.

Владимир Яшнов, заместитель председателя Общественной палаты Шумерлинского округа,

член Экспертного клуба Чувашии: