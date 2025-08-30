Как не ошибиться при дарении недвижимости

Дарение квартиры или дома – это серьезный шаг. И важно сделать всё правильно, чтобы потом не было проблем. Специалисты Управления Росреестра по Чувашии дают 3 простых совета, которые стоит учитывать перед тем как подписывать договор.

Проверьте документы. Убедитесь, что у вас есть все необходимые бумаги на объект (свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН). Без этого подарок может «не дойти» до адресата. Оформите нотариально. Все договоры дарения оформляются у нотариуса. Даже если дарение происходит между близкими родственниками. Нотариальное удостоверение защитит обе стороны от возможных рисков и споров в будущем. Уточните налоговые последствия. В некоторых случаях придется заплатить налог с подаренной недвижимости. Заранее узнайте детали, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Помните: дарить можно только то, чем владеете официально! Отказаться от дара можно только до государственной регистрации перехода права.

М. Иванова.