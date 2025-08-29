ПФО играет значимую роль во внешней торговле

Чебоксары 27 августа стали площадкой проведения совещания представителей российского экспортного сообщества. На нем были подведены промежуточные итоги реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в регионах Приволжского федерального округа.

«Новое качество внешней торговли обозначено главой государства одним из 5 основных направлений работы для решения задач развития страны. Для этого необходимо сопровождение и поддержка по всей цепочке создания и продажи товаров, начиная с производства и включая такие аспекты, как логистика, поиск контрагентов и взаимодействие с ними, расчеты и послепродажное обслуживание, — отметил принявший участие в совещании заместитель полпреда Президента России в ПФО Алексей Кузьмицкий. — На каждом из этих этапов значима роль Приволжского федерального округа: в округе производится почти 20 % всей промышленной и сельскохозяйственной продукции страны, через ПФО проходят международные транспортные коридоры, которые связывают нашу страну с Казахстаном, Китаем, Ираном».



За прошедшие 5 лет в Чувашии организована системная работа по развитию внешней торговли: создан Совет по экспортной деятельности, Школа экспорта и Центр поддержки экспорта, утвержден экспортный стандарт 2.0, налажено взаимодействие с экспортёрами, в ЧГУ имени И.Н. Ульянова создана система подготовки специалистов в сфере международного сотрудничества.

Главным результатом стал положительный тренд в развитии экспорта. Экспорт за пятилетку вырос на 80 %. При этом импорт по итогам прошлого года, напротив, сократился более чем на 13 %. В торговом балансе региона достигнута положительная динамика. Экспорт становится все более высокотехнологичным. В лидерах – продукция нашего машиностроения, оборудование, их доля – более 61 %. Расширяется география поставок: экспорт в страны дальнего зарубежья увеличился на 67 % за прошлый год. Чувашия активно сотрудничает с 84 странами мира. В партнерстве с Марий Эл, Татарстаном, Ульяновской областью и с другими регионами создаются совместные грузовые коридоры, чтобы улучшить логистические возможности экспортёров.



Одним из значительных достижений республики стало активное вовлечение малого и среднего бизнеса в сферу внешнеэкономической деятельности. В рамках совещания обсуждались меры поддержки таких компаний, включая упрощение процедур выхода на международные рынки и предоставление консультационных услуг. Одна из них — «экспортный кэшбэк». Это компенсация части затрат, прежде всего на логистику, при ведении внешней торговли, который будет запущен в Чувашии уже с октября этого года.



Важным аспектом обсуждения стало укрепление партнерских связей между регионами Приволжского федерального округа и федеральными структурами. Участники совещания отметили необходимость создания единой платформы для обмена опытом и лучшими практиками, что позволит ускорить процесс интеграции российских предприятий в глобальную экономику.

