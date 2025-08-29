Ограничительные меры и контроль дают результат

За прошедшие 7 месяцев в Чувашии объем потребления алкогольной продукции, по данным ЕГАИС, составил 3,73 литра на человека, снизившись на 0,21 л/чел. в сравнении с прошлым годом. Два предприятия общественного питания, так называемые псевдорестораны, прекратили свою деятельность, порядка 10 алкомаркетов закрыто.



Эти и другие данные прозвучали на еженедельном совещании в Доме Правительства, на котором Главе Чувашии Олегу Николаеву доложили об итогах контрольной работы в сфере регулирования алкогольного рынка в 2025 году.



Как отметила министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Лариса Рафикова, достигнутые результаты стали возможны благодаря введенным в регионе ограничительным мерам. В частности, с 1 марта 2025 года они коснулись точек общепита в жилых домах, вход в которые расположен со стороны подъездов и придомовой территории. Право продавать алкоголь ночью сохранили за собой только рестораны. А с 1 сентября вступят в силу новые ограничения: во всех магазинах Чувашии время продажи спиртного сократится на 2 часа — приобрести алкогольные напитки можно будет только с 9:00 до 22:00. Устанавливается запрет на реализацию алкогольных напитков в магазинах, расположенных в многоквартирных домах, которые имеют вход для покупателей со стороны подъездов и придомовой территории и чей зал обслуживания расположен в подвальных и цокольных этажах, а также в помещениях, приспособленных под торговлю из жилых квартир. За первое полугодие надзорными органами проведено более 1200 профилактических мероприятий в отношении предприятий торговли, объявлено свыше 150 предостережений, к административной ответственности привлечены 2 индивидуальных предпринимателя и 20 организаций.



Источник: cap.ru.