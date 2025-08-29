Летний урожай для семьи защитника

Специалисты отделения срочного социального обслуживания Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения оказали волонтерскую помощь матери участника СВО в сборе урожая яблок.

Татьяна Юрьевна осталась совершенно одна – без поддержки родни и близких, её сын подписал контракт и ушел на защиту Родины. Возник вопрос, как собрать урожай яблок, поскольку самостоятельно выполнить эту задачу она не могла по состоянию здоровья. Сотрудницы центра откликнулись на просьбу женщины, за пару часов им удалось собрать несколько корзин ароматных яблок.



«Когда возникают трудности в решении бытовых вопросов, я обращаюсь к специалистам центра, которые всегда идут навстречу. Большое спасибо вам за то, что никогда не оставляете меня без внимания и приходите на помощь!» – говорит женщина, выражая свою благодарность.

