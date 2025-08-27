Округ готовит программу развития

27 августа в Шумерле состоялась стратегическая сессия «Шумерлинский муниципальный округ — территория будущего». Мероприятие стало одним из основных этапов работы по подготовке комплексной программы социально-экономического развития муниципалитета до 2030 года.

Участниками сессии были руководители территориальных отделов, предприятий и организаций, местные депутаты и члены Общественной палаты, предприниматели и просто активные неравнодушные шумерлинцы. О стратегических приоритетах, инвестпроектах, проектах-драйверах в разных сферах жизнедеятельности округа им рассказали сотрудники профильных отделов окружной администрации. Также выступила временно исполняющая полномочия главы Ольга Краснова.



Как было отмечено выступавшими, в стратегию входят 11 инвестиционных проектов в сфере экономики стоимостью почти 14 млрд рублей, которые позволят открыть более 300 рабочих мест. В социальной сфере – 69 проектов, большая часть из них относится к системе образования.

О том, как планируется реализовывать в округе один из инвестпроектов в АПК – строительство животноводческого комплекса на 1200 голов, участники стратегической сессии смогли узнать напрямую от руководителя агрофирмы «Куснар», депутата Госсовета Олега Мешкова.

С мест задавались вопросы по итогам выступлений и презентаций, но в целом активность аудитории, к сожалению, была низкой, несмотря на масштабность тематики.



Все предложения и замечания, поступившие по результатам сессии, будут проработаны в администрации на предмет включения в КПСЭР округа. Затем последует ее защита на уровне республики и утверждение. Предварительно, это произойдет в ноябре.

Наталья Игнатьева.