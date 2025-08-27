Вектор развития образования определён

27 августа молодежный центр «Дружба» стал местом встречи педагогического сообщества Шумерлинского муниципального округа — здесь состоялась традиционная августовская конференция, дающая старт новому учебному году. В зале царила праздничная атмосфера, а соскучившиеся за лето по своим коллегам учителя, преподаватели и воспитатели обменивались друг с другом добрыми пожеланиями.

Конференция открылась видеообращением министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова. Он выразил признательность педагогам за их неустанный труд и поделился последними успехами и нововведениями в образовательной сфере.



В преддверии нового учебного года собравшихся поприветствовали директор Института гуманитарных наук Юрий Исаев, депутат Госсовета Чувашии Сергей Мельников, врип главы Шумерлинского муниципального округа Ольга Краснова, председатель окружного Собрания депутатов Сергей Яргунин и помощник депутата Госдумы Аллы Салаевой Алексей Жданович. Они выразили благодарность в адрес педагогов, руководителей образовательных учреждений, ветеранов педагогического труда, пожелали всем новых достижений и успехов, талантливых учеников и понимающих родителей.



С поздравлениями в адрес коллег и с докладом о современных теоретико-методологических основах развития педагогических компетенций в условиях грантовых инициатив выступила начальник отдела образования, молодежной и социальной политики Александра Лобочкова. Она подвела итоги прошлого учебного года, рассказала о достижениях шумерлинских образовательных учреждений, об актуальных направлениях в сфере образования, отметила важность участия в грантовой деятельности, поставила перед педагогами новые задачи на предстоящий учебный год.

Украшением конференции стало чествование наиболее достойных работников отрасли — им были вручены награды различного уровня.



Ключевые направления работы обозначены. Педагоги снова отправились в путь, полный открытий и новых свершений.

Татьяна Александрова.







