Более 15 млн россиян воспользовались самозапретом на кредиты через Госуслуги

Заместитель председателя правительства России — Руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко на встрече с Президентом России Владимиром Путиным представил итоги реализации мер по борьбе с кибермошенничеством и развитию цифровых сервисов.

В числе ключевых достижений — рост числа граждан, воспользовавшихся возможностью самозапрета на кредиты и займы через портал Госуслуг. Эта инициатива стала частью «первого пакета» антимошеннических мер, принятых по поручению президента, включающего 30 инициатив против телефонного и интернет-мошенничества. С 1 марта самозапрет установили около 15 миллионов россиян.

В первую волну мер вошли также обязательная маркировка звонков от организаций, запрет госслужащим использовать мессенджеры для общения с гражданами и уголовная ответственность для «дропперов» — лиц, предоставляющих счета для перевода незаконных средств.

Кроме того, в России активно внедряется новый формат получения госуслуг — через «жизненные ситуации». Этот сервис объединяет в среднем около 17 госуслуг, значительно упрощая и ускоряя взаимодействие граждан с государством. Теперь людям не нужно заполнять множество бумаг и ходить по разным инстанциям. Это служит одним из приоритетов национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Самым популярным сервисом стал онлайн-подача документов для поступления в вузы — им уже воспользовались свыше двух миллионов человек. В топ-пятёрку востребованных ситуаций также вошли услуги по выходу на пенсию, поддержке многодетных семей, оформлению участия в спортивных соревнованиях и получению разрешений на охоту и рыбалку.

Минцифры Чувашии.