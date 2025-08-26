«Стратегия Минцифры Чувашии — это про каждого из нас»: обозреватель НТРК Чувашии Татьяна Молокова

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии презентовало Стратегию цифрового развития региона до 2030 года, которая ставит в центр внимания не только цифровые сервисы, но и будущее местных СМИ. Особое внимание уделено созданию медиахолдинга — объединению районных газет и информационных ресурсов в единую структуру.

Своё мнение о стратегии и её значении для региона дала обозреватель Национального телевидения Чувашии Татьяна Молокова. По ее словам, стратегия отражает интересы каждого жителя региона. Это, прежде всего, о современных цифровых сервисах, которые делают повседневную жизнь удобнее — от записи к врачу через портал Госуслуги до получения необходимых справок без проволочек.

«Но особое внимание привлекла тема развития средств массовой информации», — отметила Татьяна Молокова. «В стратегии предусматривается создание медиахолдинга, который объединит районные газеты и позволит формировать единое информационное пространство в республике».

Минцифры Чувашии.