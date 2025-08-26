Росреестр разработал методичку по признакам неиспользования земельных участков

Это пособие поможет собственникам земельных участков понять, по каким признакам земельный участок будет считаться неиспользуемым и в каком случае участок могут изъять в пользу государства.

Напомним, что с 1 сентября вступает в силу постановление правительства РФ с перечнем признаков, по которым участок может быть признан неиспользуемым. Перечень принят в дополнение к уже действующему с 1 марта закону №307-ФЗ. По нему гражданам дается три года на приведение в порядок заброшенных участков в населенных пунктах, садовых и огородных товариществах.

«Признаки неиспользования разработаны в первую очередь для защиты добросовестных собственников земли. Изучив их, владелец участка всегда может аргументировать, что не нарушил обязанность по использованию участка в установленный срок. Или в случае проверки решение о наличии нарушений будет приниматься исключительно на основе признаков неиспользования. Обо всем об этом подробно рассказано в методичке Росреестра, где все структурировано и понятно», — пояснила руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева.

Изъятие земли — очень сложный и длительный процесс, который осуществляется в судебном порядке. Это возможно только в том случае, если собственник, несмотря на поступившие предписания, не устранит нарушение в установленный срок.