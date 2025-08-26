Окончание приема заявок на «Ниме – народный бюджет»

Об окончании приема заявок в программу «Ниме – народный бюджет» сообщил на своей страничке в мессенджере Max Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Поступило 300 проектов общей стоимостью более 1,14 млрд рублей . На их поддержку собралось почти 94 тысячи подписей.

Лидером по количеству заявок стало новое направление «Мой двор» — 187 инициатив. Более половины проектов подготовлены совместно с ТОС, молодёжью и общественными организациями.

Онлайн-голосование за проекты пройдёт с 12 по 26 сентября на платформе Чувашия Онлайн. Именно жители республики выберут, какие инициативы будут реализованы в первую очередь.

Итоги будут известны в конце октября, а старт реализации намечен уже на следующий год.