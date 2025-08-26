В Чувашии открыта охота на пернатую дичь: разъяснены правила и сроки

В охотничьих угодьях Чувашской Республики, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, началась спортивно-любительская охота на пернатую дичь.

Уже разрешена охота с использованием ловчих птиц, а также с островными и континентальными легавыми, ретриверами и спаниелями, при наличии соответствующих документов на животных.

Сроки охоты:

на болотно-луговую дичь — с 25 июля по 30 ноября;

на боровую, степную и полевую дичь — с 5 августа по 10 января.

С 23 августа к охоте смогли присоединиться и охотники без собак и ловчих птиц:

на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь — до 30 ноября;

на боровую дичь — до 31 декабря.

Чувашинформ.