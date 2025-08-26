В Чувашии вводят запрет на съемку атак БПЛА и их последствий

Чувашия присоединяется к числу регионов, в которых запрещено вести фото- и видеосъёмку атак БПЛА, мест падения дронов, действий силовых структур и мест расположения важных государственных, административных и потенциально опасных объектов. Как поясняется в официальном паблике «Чувашская Республика», также запрещается выкладывать и репостить такую информацию в Интернете, СМИ и соцсетях.

Решение принято сегодня на заседании республиканского оперативного штаба. Цель — не допустить утечки информации, которой может воспользоваться противник для новых ударов.

«Прошу каждого отнестись к этим ограничениям с пониманием и полной ответственностью, — прокомментировал принятое решение Глава Чувашии Олег Николаев. — Это наша общая защита, безопасность и спокойствие наших семей».

За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность – штраф до 300 тысяч рублей.