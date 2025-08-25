Медицинские психологи на связи с участниками СВО и их семьями

Психологическая помощь часто нужна здесь и сейчас. Именно так — в круглосуточном режиме, семь дней в неделю — работает единый федеральный чат медицинской психологической поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Чат создан Комитетом семей воинов Отечества (КСВО) и Фондом «Социальная сфера» (команда федерального проекта «ЗдравКонтроль») при поддержке Общественной палаты Российской Федерации.

В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям. Обратиться в чат может житель любого региона страны в любое время, независимо от своего часового пояса.

Присоединиться к чату можно по ссылке.

Минцифры Чувашии.