Более 1400 многодетных семей Чувашии получили выплату на школьную и спортивную форму

С 2024 года малоимущие многодетные семьи республики могут получить единовременную выплату на приобретение школьной и спортивной формы на весь период обучения.

Как сообщает Минтруд Чувашии, по состоянию на 25 августа финансовая помощь уже оказана 1403 семьям, охватив 2747 детей. Общая сумма выделенных средств достигла 39,2 миллиона рублей, при этом размер одной выплаты – 14 280 рублей. На реализацию данной меры поддержки в республиканском бюджете предусмотрено 128,6 миллиона рублей.

Заявление на получение выплаты можно подать через портал «Госуслуги», либо обратиться в Многофункциональный центр.

Чувашинформ.