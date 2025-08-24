Субсидии на оборудование рабочих мест для инвалидов

С 2025 года в Чувашии действует новый вид субсидии для работодателей — это возмещение расходов на создание и оборудование рабочих мест при трудоустройстве людей с инвалидностью. Компенсации предназначены для оснащения рабочих мест для инвалидов 1 и 2 групп, а также ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности. Размер выплат зависит от размера понесенных затрат работодателя, но не более 200 тысяч рублей за одно рабочее место.

Субсидия от регионального отделения Соцфонда покрывает расходы на приобретение, монтаж и установку оборудования, технических приспособлений, рабочей и специальной мебели. Место возможно обустроить и на дому, если такая форма работы закреплена в трудовом договоре.

Специальные рабочие места могут быть оборудованы как для одного работника с инвалидностью, так и для группы лиц с похожими нарушениями здоровья. При этом должны учитываться индивидуальная программа реабилитации и абилитации, а также программа восстановления после несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.



Для получения средств работодателю необходимо выполнить определенные требования. Основным из них является занятость инвалида на срок не менее 9 месяцев. Это должно быть зафиксировано трудовым договором.



Заявление о получении субсидии работодатель направляет в службу занятости населения в течение 3 месяцев с даты подписания трудового договора с инвалидом. Служба занятости в течение 15 рабочих дней проверяет представленные документы, при необходимости выезжая к работодателю для проверки наличия оснащенного рабочего места. В случае соблюдения всех условий и требований центр занятости согласовывает заявление и передает его в Отделение Социального фонда России по Чувашии. При отсутствии замечаний фонд включает работодателя в реестр на выделение компенсации и за 10 рабочих дней переводит средства.



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.