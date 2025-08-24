О нарушении прав детей можно сообщить на горячую линию

В прокуратуре Чувашии в преддверии нового учебного года организована телефонная горячая линия по вопросам приема детей в образовательные учреждения.



По телефону 8 (8352) 39-20-68 в рабочее время можно сообщить о фактах нарушения прав детей на зачисление в детские сады, школы и другие учреждения образования, в том числе в 10-й класс.

По поступившим сообщениям будут организованы проверки и в случае выявления нарушений приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их реальное устранение и привлечение виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.