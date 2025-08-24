Забота в каждой продуктовой корзине

Благотворительный фонд «Старость в радость» вновь подтвердил свою приверженность миссии поддержки пожилых людей и инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Благодаря усилиям фонда и неравнодушных граждан шумерлинцы получили жизненно важную помощь — продукты питания.



Сотрудники центра социального обслуживания населения в очередной раз доставили продуктовые наборы от БФ «Старость в радость» 50-ти гражданам пожилого возраста и инвалидам. В состав каждого набора вошли крупы, макаронные изделия, растительное масло, консервы, чай, печенье и другие товары длительного хранения. Особое внимание уделялось формированию наборов с учетом потребностей пожилых людей и инвалидов, включая продукты, подходящие для диетического питания.



ШКЦСОН.