СФР не только переводит услуги в электронный формат, но и сам предлагает помощь — без лишних заявлений и очередей.



Особенно это важно молодым семьям, у которых на счету каждая минута. Так, СНИЛС для новорожденного теперь оформляется автоматически, сразу после поступления данных из реестра ЗАГС в СФР.



Родителям не нужно никуда обращаться — СФР сам направит сведения в личный кабинет мамы на портале «Госуслуги».



Если у вас нет подтвержденной учетной записи на «Госуслугах», то можете обратиться в клиентскую службу СФР с паспортом и свидетельством о рождении ребенка.



СНИЛС – постоянный страховой номер индивидуального лицевого счета. В отличие от паспорта, он сохраняется на протяжении всей жизни и не меняется, даже если человек меняет фамилию. Он нужен для получения государственных услуг и льгот, формирования пенсии и т.д.



