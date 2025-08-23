Где и как голосовать, расскажут обходчики

С 23 августа стартует проект «ИнформУИК» — члены участковых избирательных комиссий будут

ходить по квартирам и домохозяйствам и адресно информировать избирателей о предстоящих выборах Главы Чувашии. В этой информационно-разъяснительной работе примут участие 3232 человека.

Члены УИК расскажут гражданам о дате, месте, времени и способах голосования, предложат информационно-разъяснительные материалы для дальнейшего ознакомления. Обходчики будут одеты в манишки, будут иметь при себе удостоверение члена УИК, бейдж, сумку с соответствующей символикой. У каждого обходчика будет при себе планшет или смартфон со специальным приложением.



По информации Избиркома Чувашии.