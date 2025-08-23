В трудовых коллективах проводится репродуктивная диспансеризация

В целях реализации национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь»

и «Семья» на предприятиях и в учреждениях нашего округа проводится репродуктивная

диспансеризация работников. Инициатива особенно актуальна для коллективов

с преобладанием женского персонала.

Репродуктивная диспансеризация – это комплекс медицинских мероприятий, направленных на оценку и сохранение репродуктивного здоровья мужчин и женщин. Она включает в себя сбор информации о перенесенных заболеваниях, репродуктивной функции, образе жизни, оценку общего состояния здоровья, выявление факторов риска, врачебные осмотры и исследования (по показаниям).



На этой неделе специалисты Шумерлинского медицинского центра (врач-терапевт, врач-хирург, врач акушер-гинеколог) выезжали на комбинат автомобильных фургонов и в местное отделение Соцфонда. Сотрудники фонда, например, имели возможность пройти ЭКГ, сдать анализы крови для оценки общеклинических показателей, измерить артериальное давление и пройти вакцинацию против сезонного гриппа. Особое внимание уделялось выявлению факторов риска и ранних признаков заболеваний, влияющих на репродуктивную функцию. При необходимости врач-терапевт выписывал направления на маммографию и флюорографию. В ходе осмотра 25-ти сотрудников Социального фонда у значительной части было зафиксировано повышенное артериальное давление.



Шумерлинский ММЦ.