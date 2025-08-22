23 августа жители и гости округа смогут принять участие в традиционной культурной акции «Ночь кино». Акция проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда кино, Роскино и Российской государственной библиотеки искусств и приурочена ко Дню российского кино.



В Торханском сельском доме культуры, Саланчикском и Русско-Алгашинском сельских клубах пройдут бесплатные кинопоказы фильмов «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» (семейное фэнтези, 6+) – сеансы в 10 и 16 часов, «Пророк. История Александра Пушкина» (музыкальная биографическая картина, 12+) – сеанс в 13 часов и «Группа крови» (военная драма, 12+) – сеанс в 19 часов.



В большом зале ДК «Восход» сказку про волшебника Изумрудного города можно будет посмотреть в 16 часов, «Пророка» — в 18 часов, «Группу крови» — в 20.30.



По информации ИРЦК и ДК «Восход».