Как действовать при подозрении в употреблении ребёнком наркотиков?

Подростковый возраст – это период, когда дети начинают искать свою идентичность, экспериментируют с границами и пытаются понять, кто они и что им важно. В этой фазе особенно велика вероятность возникновения проблем, включая употребление наркотиков. Если родитель

замечает подозрительные симптомы, важно не паниковать, а правильно и своевременно отреагировать.

Обратите внимание на изменения в поведении

Первым шагом для родителя будет внимательно следить за поведением подростка. Признаки употребления наркотиков могут быть разнообразными и не всегда очевидными. Однако есть несколько общих симптомов, которые могут насторожить: эмоциональные и поведенческие изменения (подросток может стать более агрессивным, замкнутым, тревожным или, наоборот, слишком расслабленным. Может наблюдаться резкая смена настроения, апатия или потеря интереса к прежним увлечениям), физические изменения (учащённое или, наоборот, замедленное дыхание, покраснение глаз, зловонный запах изо рта, изменение координации движений, снижение или увеличение аппетита), проблемы с учёбой (снижение успеваемости, пропуски школы или нарушение дисциплины).

Важно помнить, что эти признаки могут быть связаны и с другими проблемами, такими, как стресс, депрессия или гормональные изменения, поэтому важно рассматривать их в контексте общей ситуации.



Общайтесь с подростком

Если у вас есть подозрения, то не стоит сразу обвинять или кричать на ребёнка. Важно наладить доверительный диалог. Начните с открытого разговора, избегая обвинений и осуждений. Вы можете начать с того, что выразите свою обеспокоенность его изменившимся состоянием, не говоря напрямую о наркотиках. Например, «Я заметил, что ты стал(а) много времени проводить в одиночестве, часто бываешь в плохом настроении. Можешь рассказать, что происходит?» или «Я переживаю за тебя, мне не всё понятно. Что тебя тревожит?» Такой подход поможет подростку почувствовать, что его не осуждают, а готовы поддержать в трудной ситуации. Важно, чтобы он почувствовал, что может рассказать о своих переживаниях без страха перед наказанием.



Проводите проверку

Если разговор не даёт результатов и ваше беспокойство сохраняется, можно предпринять дополнительные шаги для проверки ситуации. Это может включать проверку вещей подростка (сумки, карманов, комнаты). Обратите внимание на необычные предметы или запахи. Следите за его контактами и перемещениями, если это необходимо. Вы можете поинтересоваться у его друзей, что происходит в его жизни, но важно делать это деликатно.

Однако здесь необходимо соблюдать баланс между желанием выяснить правду и уважением личного пространства подростка. Важно помнить, что чрезмерный контроль может привести к ухудшению отношений.



Обратитесь за профессиональной помощью

Если после ваших попыток разобраться в ситуации остаются сомнения, стоит обратиться к профессионалам. Это может быть психолог или психотерапевт: профессионал поможет разобраться в психологическом состоянии подростка, а также выявить возможные причины его поведения и предложить методы работы с подростком, которые помогут ему преодолеть трудности. Если подозрения в употреблении наркотиков становятся более уверенными, следует проконсультироваться с врачом-наркологом. Врач может провести тестирование на наркотики и предложить подходящее лечение, если это необходимо.

Профессиональная помощь необходима, чтобы предотвратить развитие зависимости и помочь подростку вернуться на путь восстановления.



Содействие в процессе лечения

Если диагноз употребления наркотиков подтверждается, то важным этапом является помощь в реабилитации. Лечение зависимости — это долгий и трудный процесс, который требует терпения и поддержки со стороны семьи. Важно понимать, что подросток должен сам принять решение о лечении и его желание быть здоровым — ключевой фактор для успеха. Родители должны быть готовы к тому, чтобы активно поддерживать подростка на протяжении всего процесса — от прохождения реабилитации до возвращения к нормальной жизни.



Создание здоровой семейной атмосферы

После завершения лечения важно создать в семье атмосферу доверия и открытости. Это поможет подростку отвернуться от наркотиков, а также укрепить отношения с родителями. Важно мотивировать подростка к занятиям спортом, хобби и другим здоровым увлечениям, чтобы он мог найти альтернативу наркотику как способу справиться с проблемами.



Республиканский центр общественного здоровья.