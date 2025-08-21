Молодёжь Чувашии вновь радует своими результатами

Сборная Чувашии заняла почетное третье место на сборах «Гвардеец» в Приволжском округе. Наши юнармейцы обошли команды из регионов Приволжья, а также сильных соперников из дружественной Республики Беларусь, ЛНР, ДНР и Запорожской области.

2 место мини-футбол, 2 место волейбол, 2 место силовая гимнастика, 3 место стрельба из пневматического оружия, 3 место разборка-сборка ММГ АК-74.

Ребята прошли десятки испытаний и каждый день доказывали, что достойны победы. Они показали наилучший результат среди остальных команд в дисциплине «спортивное ориентирование». За этой заслуженной победой стоит не менее кропотливая подготовка. Перед выездом на соревнования Центр «Авангард» организовал для каждого члена команды интенсивные тренировки в лагере «Солнышко». Именно так и рождаются настоящие бойцы и патриоты.



Общее число участников на сборах «Гвардеец» в Приволжском федеральном округе составило 396 человек, среди которых 360 юношей и 36 педагогов.

Главная цель мероприятия — развитие патриотического воспитания молодежи, подготовка к военной службе, укрепление здоровья подрастающего поколения и раскрытие творческого потенциала личности. В рамках трехнедельной программы участники смогут пройти теоретическую и практическую подготовку по основным военным дисциплинам, а также принять участие в разнообразных конкурсах и спортивных состязаниях.

Особое внимание организаторы уделили насыщенной досуговой программе: экскурсии по знаковым местам Пензы, посещение музеев и театров, а также активные виды спорта — пейнтбол, баскетбол, футбол, спортивное ориентирование, шашки и шахматы. В рамках мероприятий также прошли военно-прикладные соревнования, способствующие развитию командного духа и навыков выживания.

Проведение спортивных состязаний юнармейских сборов ПФО «Гвардеец-2025» соответствует целям и задачам национального проекта «Молодёжь и дети». Проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Источник: molod.cap.ru