Интеграция в активную жизнь через спорт

В Дзержинске Нижегородской области 19 августа состоялось открытие межрегионального физкультурного мероприятия «Кубок защитников Отечества». Среди порядка 130 ветеранов специальной военной операции из 14 регионов Приволжского федерального округа есть 12 участников из Чувашии. Капитаном сборной республики является участник программы «Время СВОих», кавалергосударственных наград Максим Квасов, тренером — Вячеслав Кострюков. Турнир организован при участии Государственного фонда «Защитники Отечества», Паралимпийского комитета России и Правительства Нижегородской области.

В программу Кубка входят соревнования по волейболу сидя, стрельбе из лука, пулевой стрельбе. С текущего года в программу включены спортивное метание ножа для людей с поражением опорно-двигательного аппарата, две дисциплины для лиц с нарушением зрения: настольный теннис (шоудаун) и пауэрлифтинг.



Это мероприятие призвано помочь ветеранам СВО в их физической и психологической реабилитации, в улучшении и укреплении здоровья и социальной адаптации, а также способствовать популяризации спорта и здорового образа жизни.



Фонд «Защитники Отечества» особое внимание уделяет вопросам реабилитации и ресоциализации ветеранов СВО через спорт. Совместно с Минспортом РФ и Паралимпийским комитетом России, региональными властями фонд активно вовлекает героев спецоперации в занятия адаптивной физкультурой и спортом. Фонд обеспечивает их протезами и креслами-колясками, привлекает к организации различных спортивных мероприятий.



Пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.