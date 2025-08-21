В школах Чувашии вводят единое расписание для снижения нагрузки на детей

С нового учебного года российские школы переходят на единые федеральные требования к расписанию. Минпросвещения России совместно с Роспотребнадзором разработали новые модели расписаний для всех классов — с 1-го по 11-й. Об этом сообщил министр образования Чувашии Дмитрий Захаров.

Если раньше только в начальных школах Чувашии использовалось более 380 различных вариантов расписаний, то теперь для них вводится единый стандарт.

Какие плюсы отмечают специалисты:

— при переходе в другую школу дети не будут испытывать стресс — программа и порядок уроков сохранятся;

— нововведение упростит работу педагогов и оптимизирует учебный процесс;

— единое расписание учитывает индивидуальные потребности школьников и делает обучение более гибким.

Важно, что во всех вариантах первым уроком останутся «Разговоры о важном», а по четвергам для учеников 6–11 классов запланированы занятия по профориентационному курсу «Россия — мои горизонты».

Чувашинформ.