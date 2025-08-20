Улица Францева ушла на ремонт

На участке от пересечения с улицей Маршала Жукова до пересечения с улицей

К. Маркса ведется текущий ремонт. Муниципальный контракт на выполнение

этих работ был заключен 24 апреля. Общая сумма контракта составляет 13 млн рублей, из которых

11,9 миллиона – софинансирование из республиканского бюджета.



Подрядной организацией (ИП Шишкин И.П.) демонтировано старое асфальтовое покрытие, подготавливается основание для нового, а также устанавливаются бордюры. Ранее ООО «Благоустройство» отремонтировало в районе кафе «Встреча» и на пересечении с улицей Маршала Жукова ливнеприемники.

Завершение всех работ запланировано к 1 сентября.

По информации администрации Шумерлинского округа.