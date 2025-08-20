С 1 сентября выплата пособия по беременности и родам студенткам перейдет в ведение Соцфонда

Это изменение будет касаться студенток, которые обучаются по очной форме в вузах, профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, сообщается на сайте фонда.

При этом выплата не будет зависеть от того, на какой основе — бюджетной или платной — учится студентка.

«Принимая в функции фонда новую меру по поддержке беременных студенток, мы делаем еще один шаг в развитии и совершенствовании системы социальных услуг, — заявил председатель фонда Сергей Чирков. — Сегодня 93% услуг Фонда оказывается в электронном виде. Теперь и студентки смогут оформить пособие через „Госуслуги“ или в клиентских службах Соцфонда».

Он добавил, что услуга будет максимально удобной для будущих мам. Более того, размер выплаты существенно увеличится.

Тг-канал «Российская газета».

Фото: РИА Новости