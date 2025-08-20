Перемены к лучшему налицо

20 августа в Шумерлинском муниципальном округе состоялся очередной Единый информационный день. В этот раз встреча с населением прошла на Шумерлинской швейной фабрике.

Основной темой информдня стала комплексная пятилетняя программа социально-экономического развития Чувашии и муниципальных образований. Было уделено внимание и Единому дню голосования, который состоится 12-14 сентября. Принять участие в выборах — гражданский долг каждого, а с появлением новых технологий отдать свой голос достаточно просто.



Также на повестке дня были актуальные вопросы пенсионного и социального обеспечения, техническое обслуживание и безопасная эксплуатация внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.



С основными темами собравшихся ознакомили министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова, врип главы Шумерлинского муниципального округа Ольга Краснова, председатель окружного Собрания депутатов Сергей Яргунин, депутат Госсовета Чувашии Сергей Мельников и представители отраслей, курирующие другие вопросы повестки дня.



Светлана Каликова подробно рассказала о развитии республики за последние годы, отметила положительную динамику в различных отраслях, а Ольга Краснова остановилась на развитии города и округа в целом. Из главного она отметила то, что в последние годы была проделана огромная работа по модернизации теплоснабжения города. В этом году Шумерля вышла на финальный этап. Сейчас строятся три блочно-модульные котельные, с окончанием их строительства модернизация будет завершена.

Татьяна Александрова.