20 Авг

В парке восстанавливают освещение

На этой неделе в городском парке культуры и отдыха ведутся работы по восстановлению освещения.


ООО «Электромонтаж» проводит работы по освещению двух детских площадок. Также заключены договоры с ООО «Берсо» и ООО «Технострой» — эти организации займутся восстановлением освещения во всем парке в рамках гарантийных обязательств.


К сожалению, из-за высокого напряжения произошло замыкание на трансформаторной подстанции, что привело к выходу из строя электрооборудования. В настоящее время подрядные организации занимаются закупкой необходимого оборудования. После его замены на подстанции специалисты приступят к разводке освещения по всей территории парка.


По информации администрации Шумерлинского округа.

