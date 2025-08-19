Что можно и нельзя делать на даче: о новом законе, который заработает с 1 сентября

С 1 сентября этого года заработает закон, который запретит в садовых товариществах бани, хостелы, склады и прочие коммерческие развлечения и предприятия. Он был принят Государственной Думой 22 июля и одобрен Советом Федерации уже 25 июля 2025 года.

Закон запрещает использовать дачные участки для любой коммерческой деятельности. И это касается не только СНТ. Дачники больше не смогут открывать у себя на участках мини-отели, мастерские, питомники, пасеки, птичники и прочие объекты, не подходящие под определение «для личных нужд».

Переживать садоводам не о чем — выращивать овощи, фрукты и ягоды можно, держать кур и кроликов для себя и семьи — пожалуйста. Но засадить все сотки укропом на продажу нельзя.

А если у дачника есть просто излишки урожая, их можно продать? Конечно. По закону любой человек может продавать урожай, если он для его производства не нанимает рабочих и если размер его участка меньше 50 соток. Налогами этот доход не облагается, а для торговли нужна только справка из СНТ.

Нельзя будет продавать участки отдельно от стоящих на них домов, гаражей, бань и других построек, если из-за этого землю невозможно будет использовать по целевому назначению. Уточняется перечень объектов, которые можно размещать на участках, — от колодцев до временных построек и объектов общего имущества товариществ. Прописаны основания, по которым участки в СНТ будут предоставляться без торгов и отдаваться по договору в безвозмездное пользование. Еще нововведение — минимальные и максимальные размеры участков будут определяться на региональном уровне. Законом также закрепляется право дачников разводить сельхозживотных.

