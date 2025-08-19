Глава Чувашии представил цифровые платформы региона

Глава Чувашской Республики принял участие в работе III Международного форума «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который проходит в Казани.

Одним из важнейших выступлений в пленарной сессии «Как цифровизация меняет правила игры в развитии городов и агломераций» форума «РЕБУС-2025. Цифровизация. Инфраструктура» стал доклад Главы Чувашии «Цифровые платформы для развития умных городов», где он рассказал об аспектах реализации региональных цифровых платформ.

Олег Николаев рассказал о развитии инфраструктуры и поддержке инициатив жителей по улучшению качества среды городов и сел республики. Эта работа ведется в регионе в рамках программы «Ниме – народный бюджет». В 2025 году будет реализовано 1555 проектов. На реализацию народных инициатив выделено 3,3 млрд рублей. Для удобства граждан в прошлом году была внедрена и успешно апробирована цифровая система дистанционного приёма заявок через портал «Чувашия.Онлайн». Такое решение позволило получить, рассмотреть и одобрить рекордное количество заявок за все время действия программы.

«Для эффективной реализации инициативных проектов наших жителей мы организовали процесс подачи заявок, проведения собраний, сбора денежных средств от населения и от бизнеса через цифровые сервисы, прежде всего, портал Госуслуг. Обеспечили его «прозрачность», верификацию участников, а самое главное – возможность народного контроля. Анализируя и обобщая эту практику, мы пришли к выводу, что ее можно масштабировать. Так возникла идея создания двух цифровых платформ: «Умный город» и «Управление системой ЖКХ», которая была поддержана коллегами из Правительства России», – сообщил Олег Николаев.

Чувашия на сегодня является одним из лидеров в реализации проектов цифровой трансформации государственного и муниципального управления. Важным требованием цифровой трансформации является создание единого информационного пространства, которое позволяет принимать управленческие решения, опираясь на большее количество информации и экономить ресурсы.

Проект «Умный город» реализуется поэтапно с 2018 года. Он стартовал рамках национального проекта «Жилье и городская среда», национальной программы «Цифровая экономика». Сейчас проект Умный город стоит на пороге новой фазы своего эволюционного развития.

В республике Центром управления регионом в 2024 году проведен анализ проблем, наиболее волнующих граждан, который показал, что основные вопросы касаются дорог, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Оперативно реагируя на запрос граждан, в 2024 году Чувашская Республика, единственный регион в России, заказала разработку сразу двух региональных отраслевых цифровых платформ — «Умный город» и «Управление ЖКХ и коммунальной инфраструктурой». В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» запланировано создание типовых региональных решений на базе единой цифровой платформы «ГосТех».

«На форуме были презентованы результаты нашей большой работы совместно с Минцифрой России, Минстроем России и АНО «Умные города» по выработке подходов к созданию платформ. Выстраивая их архитектуру, техническую, и логическую, мы руководствовались тем, чтобы максимально вовлекать горожан в процессы, которые от которых зависит их комфорт. Платформа «Умный город» объединит существующие решения в единую систему и обеспечит единое рабочее пространство для власти и жителей. Поэтому мы получим уникальный инструмент управления пространством вокруг себя», — прокомментировал министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Михаил Степанов.

«Умный город» — включает в себя такие сервисы как инициативное бюджетирование, управления процессами благоустройства, сбора и обработки отраслевых данных, цифровую диспетчерскую и другие. Платформа интегрирована с ГИС ЖКХ (Минстрой РФ), ФГИС ЕИС Госзакупки (ФК), НСПД (Росреестср), Платформа обратной связи (МЦ (ПОС), ЦУР, Ситуационный центр региона и и другими. К примеру, горожане могут найти любой объект на Госуслуги карта и проконтролировать ход работ, или улучшать город, голосуя за проекты благоустройства и принимая участие в инициативном бюджетировании. Муниципалитеты получат возможность проводить мониторинг работ на всем жизненном цикле объекта благоустройства: проектирования, реализации и последующем содержании. Это поможет эффективнее планировать работы, принимать обоснованные решения и быстрее реагировать на проблемы.

Цифровая платформа Управление ЖКХ и коммунальной инфраструктурой помогает повысить надежность предоставления коммунальных услуг. В системе будет аккумулирована вся информация о трубах, котельных и сетях — власти и коммунальные службы смогут увидеть износ, энергопотери. Появится возможность прогнозирования аварий — система заранее предупредит, где может прорвать трубу или возникнуть другая проблема.

Данные проекты будут реализованы к 2030 году.

Напомним, делегация Чувашии принимает участие в форуме «Ростки»

Минцифры Чувашии.