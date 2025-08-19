В Чувашии стартует второй этап отбора на субсидии для развития туризма

19 августа в Чувашии начался второй этап приема заявок на получение субсидий для развития туристической инфраструктуры.



Участвовать в конкурсном отборе могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Максимальный размер субсидии составляет 10 миллионов рублей, при этом не менее 50 % расходов должен покрыть сам заявитель.



Субсидия может быть направлена на:

— создание и улучшение пляжей на реках, озерах и других водоемах, а также на разработку туристических маршрутов;

— строительство и улучшение инфраструктуры для туристов, например, кемпингов и стоянок;

— создание временных причалов;

— покупку оборудования для туризма, таких как информационные центры, пункты проката и спортивные комплексы;

— обеспечение работы бассейнов круглый год, включая установку систем подогрева и специальных устройств для людей с ограниченными возможностями;

— создание электронных путеводителей и мобильных приложений для туристов;

— улучшение условий для людей с ограниченными возможностями здоровья;

— обустройство пляжей, кроме строительства защитных сооружений и очистки дна;

— создание детских и спортивных зон;

— обустройство временных кафе и ресторанов.



Приём заявок на получение субсидии продлится до 14 сентября через систему «Электронный бюджет».

Подробности оформления заявок по ССЫЛКЕ

Минэкономразвития Чувашии.