В Чувашии стартует второй этап отбора на субсидии для развития туризма

19 августа в Чувашии начался второй этап приема заявок на получение субсидий для развития туристической инфраструктуры.
Участвовать в конкурсном отборе могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Максимальный размер субсидии составляет 10 миллионов рублей, при этом не менее 50 % расходов должен покрыть сам заявитель.
Субсидия может быть направлена на:
— создание и улучшение пляжей на реках, озерах и других водоемах, а также на разработку туристических маршрутов;
— строительство и улучшение инфраструктуры для туристов, например, кемпингов и стоянок;
— создание временных причалов;
— покупку оборудования для туризма, таких как информационные центры, пункты проката и спортивные комплексы;
— обеспечение работы бассейнов круглый год, включая установку систем подогрева и специальных устройств для людей с ограниченными возможностями;
— создание электронных путеводителей и мобильных приложений для туристов;
— улучшение условий для людей с ограниченными возможностями здоровья;
— обустройство пляжей, кроме строительства защитных сооружений и очистки дна;
— создание детских и спортивных зон;
— обустройство временных кафе и ресторанов.
Приём заявок на получение субсидии продлится до 14 сентября через систему «Электронный бюджет».
Минэкономразвития Чувашии.