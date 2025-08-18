Елена Голованова: «Без географии мы нигде! »

18 августа в России отмечается День географа. В преддверии профессионального праздника мы встретились с Еленой Николаевной Головановой, учителем географии гимназии № 8, кандидатом педагогических наук, заслуженным работником образования Чувашии, почетным работником общего образования России. В недавнем прошлом директор Центра детского творчества и депутат городского Собрания, она воплотила в жизнь немало проектов, реализовала множество планов и задумок. И не только как учитель, а прежде всего как неравнодушная личность, новатор, как патриот своей безгранично любимой Родины.

Общение с Еленой Николаевной всегда в радость. Своими идеями она может делиться бесконечно. На этот раз наш разговор в основном был посвящен географии — этой удивительной науке, занимающей в жизни нашей героини одно из главенствующих мест.



Будущий педагог еще в школьные годы уроки географии считала самыми интересными и увлекательными. И не потому, что географию преподавала её мама, Людмила Васильевна Григорьева, а за уникальность предмета как такового.



«Возникновению этой науки мы обязаны тем, где мы есть. «Без географии мы нигде!» Эти слова географа и картографа, доктора географических наук, автора учебника по экономической географии Н.Н. Баранского как нельзя точно определяют значение географии в нашей жизни», — говорит Елена Николаевна.



Когда впервые молодым учителем она вошла в класс, сразу дала себе слово не просто учить, а привносить в уроки элементы игры и творчества, тем самым стимулируя детский интерес к предмету.



Где бы ни работала Е.Н. Голованова – учителем географии в школе, завучем по учебно-воспитательной работе или директором Центра детского творчества, — на любом месте всегда проявляла и проявляет свои лучшие лидерские и организаторские качества, фонтанирует идеями и новыми проектами, заряжая энтузиазмом всех вокруг.



В 2022 году, будучи директором Центра детского творчества, Е.Н Голованова вступила в Чувашское региональное отделение Русского географического общества (РГО), членство в котором предоставляет массу возможностей и открытий. Именно тогда в стенах ЦДТ активно реализовывался проект «Путешествие по родному краю». Под началом Елены Николаевны кружковцы объездили почти всю Чувашию, побывали в удивительных местах, познакомились с интересными людьми. Особенно запоминающейся стала поездка в Моргаушский район на страусиную ферму и водопады.



В 2023 голу Елена Николаевна перешла в гимназию № 8 в качестве учителя географии. Каждый её урок — это очередной экскурс в удивительный и загадочный мир науки по изучению Земли. Современные технологии, по признанию педагога, позволяют наглядно показать детям, как выглядит, например, река Лена или извержение вулканов на Камчатке. Качественное изображение и хороший звук будто переносят детей непосредственно на объекты, обеспечивая реальность происходящего.



Среди ребят стали популярны проводимые Еленой Николаевной так называемые «Неуроки географии» — оригинальные занятия, проводимые вне стен гимназии. Темы таких занятий зачастую подсказывают сами ребята. Каждое из них отличается своей концепцией и изюминкой. «Неуроки географии», констатирует преподаватель, позволяют ненавязчиво закрепить учебный материал, в неформальной обстановке пообщаться, подискутировать, сблизиться.



Е.Н. Голованова ведет свои географические чаты, в которых в основном присутствуют ребята, желающие сдавать ОГЭ по географии и входящие в молодежный клуб РГО «Шумерлинские путешественники». Время от времени учитель географии подкидывает туда интересные вопросики и темы для размышления. Даже в летний период проводит «Субботнюю разминку», «Воскресную пятиминутку». «Чтобы не дремали», — улыбается учитель.



В прошлом году Елена Николаевна загорелась идеей вовлечь своих учеников в членство Русского географического общества. Но загвоздка состояла в том, что членство в РГО возможно только с 18 лет. Но выход был найден! В Чувашском региональном отделении РГО шумерлинцам посоветовали организовать молодежный клуб. Так в феврале 2025 года клуб «Шумерлинские путешественники» стал первым в Чувашии школьным клубом под эгидой Русского географического общества. Таковым он остается и по сей день.



Фестиваль «Дружба народов» в Москве стал первым совместным большим путешествием ребят в новом качестве. Делегация во главе с Е.Н. Головановой не только приняла участие в фестивале и погуляла по столице, но и побывала в штаб-квартире Русского географического общества, где ребятам торжественно вручили удостоверения членов и флаг молодежного клуба РГО.



Сегодня молодежный клуб РГО «Шумерлинские путешественники» под председательством Е.Н. Головановой принимает активное участие в различных республиканских географических и экологических акциях: посадках леса, уборке мусора, открытиях экологических троп и т.д. Клубу нет еще и года, но за это время ребятами реализованы два важных проекта: «QR-код замечательный экcкурсовод» и «Улицы героев».



А самым важным аспектом клубной деятельности остаются путешествия. «Наши поездки по стране — это не просто часть образовательного процесса, а, прежде всего, погружение детей в мир удивительных открытий и невероятных впечатлений», — говорит педагог.



Прежде чем отправиться в путь, юные путешественники от и до изучают регион: историю, культуру, традиции, климат, рельеф, природные особенности и т.д. И исходя из информации собирают чемоданы со всем необходимым.



Родная Чувашия, Москва, Санкт-Петербург, Карелия, Казань, Северный Кавказ — такова география поездок «Шумерлинских путешественников». Во время последней, в июне этого года, делегация побывала в Кабардино-Балкарии, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии и в Ставропольском крае. «Каждый день был наполнен новыми яркими впечатлениями и эмоциями. Перед нами предстали неповторимая природа Северного Кавказа, история края, обычаи местных жителей, национальная кухня, — говорит Елена Николаевна. — Каждый ребенок прочувствовал, что познаёт мир. Не с экрана монитора или со страниц учебника, а здесь и сейчас».



По признанию нашей собеседницы, самые острые ощущения все испытали при восхождении на подъемниках на вершину Эльбруса, фото на высоте 3,5 тыс. метров над уровнем моря, катание над пропастью на качелях… «Эмоции зашкаливали не только у ребят, но и у взрослых», — восклицает Елена Николаевна.



Здорово, что во время таких поездок каждый ученик может почувствовать себя первооткрывателем, исследователем новых мест и творцом собственных историй. «Патриотизм не зарождается на пустом месте, — уверена педагог. — Путешествия формируют у детей и подростков любовь к Родине, воспитывают уважение к её истории и культуре, зарождают бесконечное чувство гордости за страну и людей».



Делегация из Чувашии так понравилась принимающей стороне, что наши путешественники были приглашены на фестиваль «Дружба народов», который пройдет в конце октября в Кабардино-Балкарии. Молодежный клуб РГО «Шумерлинские путешественники» приглашение принял. В настоящее время, говорит Елена Николаевна, делегация сформирована, готовится культурная программа.



А в следующем году юные географы планируют поездку на Байкал. Елена Николаевна уже сегодня выстраивает логистику путешествия мечты: ведет переговоры с администрацией кемпинга, экскурсоводами и инструкторами, мониторит сферу услуг региона, формирует делегацию детей и их родителей и т.д.



В завершении нашего разговора учитель географии призналась, что никогда не была за границей. И вполне осознанно. «Я еще не везде побывала в России, чтобы стремиться за рубеж, — улыбается географ. – Вокруг столько неизведанного, что захватывает дух! Хочется вместе с учениками открывать и открывать свою Родину, сердцем прочувствовать каждый ее уголок!»

СПРАВОЧНО

Указ об учреждении Дня географа был подписан Президентом России Владимиром Путиным 16 мая 2019 года. Профессиональный праздник отмечается 18 августа в целях популяризации географии и повышения престижа профессии географа.



Впервые праздник отмечался 18 августа 2020 года, в день 175-летнего юбилея Русского географического общества. Именно в этот день в 1845 году в России была основана эта организация по повелению императора Николая I.



С 1850 по 1917 годы общество именовалось Императорским, а за годы советской власти несколько раз переименовывалось в Государственное географическое общество (1926—1938 гг.), Всесоюзное географическое общество (1938—1992 гг.). С 1956 года РГО входит в Международный географический союз.



В марте 1992 года решением учёного совета организации было возвращено историческое название — Русское географическое общество.

Ольга Дмитриева.