Согласие банка не требуется

С июля этого года выделить доли в квартире всем членам семьи можно без согласия кредитных организаций. Речь идет о тех случаях, когда ипотечное жильё приобреталось на средства

материнского капитала.



«По условиям программы материнского капитала, в приобретенном с его помощью жилье нужно выделить доли всем членам семьи. Раньше оформление в долевую собственность ипотечного жилья можно было провести только после полного погашения ипотечного кредита или при получении согласия банка. То есть иногда приходилось ждать 10-20 лет. А если требовалось выделить доли незамедлительно, то нужно было проходить непростую процедуру в банке. Сейчас этот барьер снят и семья может в любой момент выделить доли в своем жилье без оглядки на банк», — поясняет руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева.



Согласие банка на выделение доли также не требуется, если материнский капитал использовался при строительстве дома или его реконструкции и дом находится в залоге.

Стоит подчеркнуть, что обременение прав в виде ипотеки на жилое помещение сохраняется до полной выплаты кредита.



Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.