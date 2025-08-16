Платформа обратной связи доступна каждому жителю

Заметили яму на дороге, скопившийся мусор, неработающий светофор или разбитый тротуар? Не оставайтесь равнодушными – у вас есть реальный инструмент для того, чтобы повлиять на ситуацию и создать комфортную среду для жизни.

Достаточно просто авторизоваться на портале госуслуг (через сайт или приложение), описать одну конкретную проблему, при необходимости добавить фото – и система сама направит ваш сигнал в нужное ведомство. Вам не придется самим искать, куда жаловаться. Ответ на ваше обращение придет в личный кабинет или на электронную почту в срок до 30 дней, а по срочным вопросам – всего за 10 дней.



Платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» позволяет активно взаимодействовать с властями, предлагая удобные инструменты для участия в жизни своего округа: можно выразить свое мнение, приняв участие в голосовании за благоустройство конкретных территорий, задавать вопросы органам власти по любым волнующим вас проблемам, участвовать в публичных обсуждениях и опросах, влияющих на важные проекты, получать полную прозрачность процесса рассмотрения ваших обращений, начиная с момента подачи заявления и заканчивая итоговым результатом реализации проекта.