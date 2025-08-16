Здоровое сердце – долгая жизнь

В рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на увеличение продолжительности и качества жизни россиян, особое внимание уделяется профилактике болезней сердца и сосудов. Профилактика – это ключ к долгой и активной жизни!
Сегодня мы обсуждаем ключевые аспекты профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и роль здорового образа жизни в поддержании здоровья сердца с главным внештатным специалистом-аритмологом Минздрава Чувашии Татьяной Ермолаевой.
- Татьяна Николаевна, что же включает в себя понятие «здоровый образ жизни» в контексте профилактики сердечно-сосудистых заболеваний?
- Во-первых, это, конечно же, правильное питание. Во-вторых, достаточная физическая активность. В-третьих, проведение регулярных профилактических обследований с целью своевременного выявления неинфекционных заболеваний. И, в-четвертых, безусловный отказ от вредных привычек.
Существует ряд факторов, которые значительно повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Один из них – это наследственность, на которую мы повлиять не можем. Но, к счастью, есть факторы, которые мы можем контролировать. Это курение, злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность, ожирение и сахарный диабет.
Курение – это настоящая катастрофа для сердца! Оно вызывает спазм периферических сосудов, повышает уровень давления и свертываемость крови, учащает ритм сердечных сокращений. Алкоголь также оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему, особенно при злоупотреблении.
- Какие показатели необходимо регулярно контролировать для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний?
- Очень важно регулярно контролировать индекс массы тела, артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови. Эти показатели позволяют оценить общее состояние здоровья и выявить факторы риска развития болезней на ранней стадии.
- Какую физическую активность вы рекомендуете для поддержания здоровья сердца?
- Для нормального функционирования организма взрослому человеку необходимо не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю. Это может быть быстрая ходьба, плавание, езда на велосипеде, танцы – любая активность, которая вам нравится и приносит удовольствие. Занятия спортом также способствуют снижению веса, что является важным фактором профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
- Какие рекомендации по питанию вы можете дать нашим читателям для поддержания здоровья сердца?
- Важно, чтобы суточный рацион был сбалансированным по содержанию белков, жиров и углеводов, а также не превышал энергетическую потребность. Потребление соли необходимо ограничить до 5 граммов в день, так как соль является одним из главных союзников повышенного давления. Одной из ключевых особенностей диеты является потребление большого количества овощей и фруктов. Всемирная организация здравоохранения советует употреблять каждый день не меньше 400 г. овощей, фруктов и ягод. Диета также подразумевает снижение количества кондитерских изделий и животных жиров и добавление в рацион рыбы и морепродуктов, растительных масел, орехов. Это необходимо для снижения холестерина и сахара в крови.
- Что делать, если артериальное давление повышено?
- Следить за уровнем давления необходимо, особенно при наличии факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это также актуально для тех, кто страдает слабостью, головными болями и головокружениями. Для получения наиболее объективных показателей нужно измерить давление повторно после 2-минутного перерыва и ориентироваться на средние числа. Кроме того, делать это желательно утром и вечером и записывать среднее давление утром и среднее давление вечером в дневник. Если на экране тонометра 140/90 – это повод обратиться к врачу.
Республиканский центр общественного здоровья.