Здоровое сердце – долгая жизнь

В рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на увеличение продолжительности и качества жизни россиян, особое внимание уделяется профилактике болезней сердца и сосудов. Профилактика – это ключ к долгой и активной жизни!

Сегодня мы обсуждаем ключевые аспекты профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и роль здорового образа жизни в поддержании здоровья сердца с главным внештатным специалистом-аритмологом Минздрава Чувашии Татьяной Ермолаевой.

Татьяна Николаевна, что же включает в себя понятие «здоровый образ жизни» в контексте профилактики сердечно-сосудистых заболеваний?

Во-первых, это, конечно же, правильное питание. Во-вторых, достаточная физическая активность. В-третьих, проведение регулярных профилактических обследований с целью своевременного выявления неинфекционных заболеваний. И, в-четвертых, безусловный отказ от вредных привычек.

Существует ряд факторов, которые значительно повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Один из них – это наследственность, на которую мы повлиять не можем. Но, к счастью, есть факторы, которые мы можем контролировать. Это курение, злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность, ожирение и сахарный диабет.

Курение – это настоящая катастрофа для сердца! Оно вызывает спазм периферических сосудов, повышает уровень давления и свертываемость крови, учащает ритм сердечных сокращений. Алкоголь также оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему, особенно при злоупотреблении.

Очень важно регулярно контролировать индекс массы тела, артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови. Эти показатели позволяют оценить общее состояние здоровья и выявить факторы риска развития болезней на ранней стадии.

Какую физическую активность вы рекомендуете для поддержания здоровья сердца?

Для нормального функционирования организма взрослому человеку необходимо не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю. Это может быть быстрая ходьба, плавание, езда на велосипеде, танцы – любая активность, которая вам нравится и приносит удовольствие. Занятия спортом также способствуют снижению веса, что является важным фактором профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Какие рекомендации по питанию вы можете дать нашим читателям для поддержания здоровья сердца?

Важно, чтобы суточный рацион был сбалансированным по содержанию белков, жиров и углеводов, а также не превышал энергетическую потребность. Потребление соли необходимо ограничить до 5 граммов в день, так как соль является одним из главных союзников повышенного давления. Одной из ключевых особенностей диеты является потребление большого количества овощей и фруктов. Всемирная организация здравоохранения советует употреблять каждый день не меньше 400 г. овощей, фруктов и ягод. Диета также подразумевает снижение количества кондитерских изделий и животных жиров и добавление в рацион рыбы и морепродуктов, растительных масел, орехов. Это необходимо для снижения холестерина и сахара в крови.

Что делать, если артериальное давление повышено?

Следить за уровнем давления необходимо, особенно при наличии факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это также актуально для тех, кто страдает слабостью, головными болями и головокружениями. Для получения наиболее объективных показателей нужно измерить давление повторно после 2-минутного перерыва и ориентироваться на средние числа. Кроме того, делать это желательно утром и вечером и записывать среднее давление утром и среднее давление вечером в дневник. Если на экране тонометра 140/90 – это повод обратиться к врачу.

