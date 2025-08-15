15 Авг

Хранитель памяти народной

15 августа 1935 г. было положено начало системной работе по сохранению документального наследия республики.

Формирование архивного фонда по политической истории Чувашии началось задолго до 1935 г. Еще в 1921 г. Чувашский обком РКП(б) создал специальную комиссию для сбора материалов по истории партии и революционного движения в республике. Позже, в марте 1929 г., появился Центральный партийный архив с разветвленной сетью из 26 местных отделений. Однако документы Чувашской областной организации хранили в Нижнем Новгороде.


Только 15 августа 1935 г. было принято историческое решение о создании собственного партийного архива Чувашской АССР. Первоначально в штате архива числилось лишь три сотрудника: заведующий, научный работник и архивариус. Первым директором архива был назначен Федор Семенович Ярков.


Создание архива позволило собрать и систематизировать документы от республиканских партийных органов до местных организаций КПСС и комсомола. Архивисты проделали большую работу: собирали материалы уездных комитетов за 1917—1927 гг., восстанавливая утраченные исторические данные. Важные документы поступили из партийных архивов Горьковской (Нижегородской) области и Татарстана, что помогло полнее изучить политическую историю Чувашии.


Из отчета заведующего отделением Единого партийного архива при Чувашском обкоме ВКП(б) Ф.С. Яркова о работе партархива: «… Всего за период существования архива – с 15 августа 1935 г. по 1 января 1937 г. — концентрировано 25298 дел, около тонны архивной россыпи… Собраны воспоминания от участников гражданской войны (всего 15 воспоминаний) и революции 1905-07 гг. (32 воспоминания)…»


Первоначально партархив располагался в подвальном помещении здания наркомата финансов Чувашской АССР, которое ранее использовалось как столовая. Условия хранения документов были крайне неблагоприятными: сырость, низкая температура и печное отопление создавали угрозу их сохранности.


В октябре 1936 г. положение архива несколько стабилизировалось – учреждению предоставили первый этаж общежития типографских работников. Однако в помещении отсутствовало отопление, сохранялась повышенная влажность, а ограниченная площадь не позволяла вместить постоянно растущий поток документов.


Несмотря на стесненные обстоятельства, в предвоенный период коллективу партийного архива удалось не просто собрать и упорядочить обширный документальный массив, но и сохранить для будущих поколений бесценные свидетельства общественно-политического развития республики.
В годы Великой Отечественной войны перед учреждением встали новые ответственные задачи – принятие и реализация мер, вызванных военным временем, по организации охраны концентрированных архивных материалов как в самом партархиве, так и в районах.


Согласно Постановлению бюро Чувашского обкома ВКП(б) от 14 сентября 1949 г., партархиву были выделены свободное подвальное помещение в доме № 34 и квартира № 24 Чебоксарского горисполкома, расположенная на ул. Ленинградской.


В 1975 г. партархив переехал в новое, специально спроектированное здание, созданное институтом «Чувашгражданпроект». Это стало значимым этапом в его истории. Новое помещение состояло из шести просторных архивохранилищ общей площадью 1827 кв. м, оснащенных приточной вентиляцией и калориферной системой для поддержания постоянного температурно-влажностного режима. В здании располагались десять рабочих кабинетов, читальный зал, технический блок с машинным залом и помещением для временного размещения архивных материалов.


Конец 1980-х и начало 1990-х гг. стали временем глубоких перемен в советском обществе. На волне перестройки и гласности началось активное становление многопартийной системы, появились независимые общественные организации и альтернативные политические объединения. Эти кардинальные изменения в общественной жизни страны не могли не отразиться на деятельности архива, который столкнулся с необходимостью пересмотра своих функций и принципов работы в условиях формирующейся демократии.


Так, в Постановлении Совета Министров Чувашской ССР от 1 октября 1991 г. № 328 образован Центральный государственный архив общественных объединений Чувашской ССР с возложением функций государственного хранения и учета документов Архивного фонда Чувашской ССР, хранящихся в архиве, «…планомерное и своевременное комплектование архива документами общественно-политических партий и движений, творческих и профессиональных союзов, фондов, ассоциаций и других объединений граждан республики …»


15 октября 2004 г. постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики на базе Центрального государственного архива общественных объединений Чувашской Республики и Государственного архива социально-правовой документации было образовано Республиканское государственное учреждение «Государственный архив современной истории Чувашской Республики».


С 2011 г. Госархив современной истории Чувашской Республики перешел на новый этап работы, существенно увеличив перечень источников комплектования. В это время в архив стали поступать документы органов государственной власти, в том числе нормативные правовые акты и распорядительные материалы исполнительных и законодательных структур. Одновременно активизировалась работа по сбору документов личного происхождения.


13 декабря 2022 г. Госархив современной истории Чувашской Республики был реорганизован путем присоединения к нему учреждений «Чувашкино» и архива электронной документации. В результате в его ведение перешли аудиовизуальные материалы и электронные документы.
С 13 января 2023 г. архив размещается в двух зданиях: по ул. Ф. Гладкова, д. 6 и и по пр. И. Яковлева, д. 12а. Это позволило увеличить площади для хранения документов, улучшить условия работы сотрудников и укрепить материально-техническую базу учреждения.


Сегодня Госархив современной истории Чувашии – это не только хранилище документальных свидетельств истории, но и динамично развивающееся учреждение, сочетающее традиции архивного дела с передовыми методами работы.

А. Константинова, гл. архивист ГАСИ Чувашии.

