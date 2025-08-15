Хранитель памяти народной

15 августа 1935 г. было положено начало системной работе по сохранению документального наследия республики.

Формирование архивного фонда по политической истории Чувашии началось задолго до 1935 г. Еще в 1921 г. Чувашский обком РКП(б) создал специальную комиссию для сбора материалов по истории партии и революционного движения в республике. Позже, в марте 1929 г., появился Центральный партийный архив с разветвленной сетью из 26 местных отделений. Однако документы Чувашской областной организации хранили в Нижнем Новгороде.



Только 15 августа 1935 г. было принято историческое решение о создании собственного партийного архива Чувашской АССР. Первоначально в штате архива числилось лишь три сотрудника: заведующий, научный работник и архивариус. Первым директором архива был назначен Федор Семенович Ярков.



Создание архива позволило собрать и систематизировать документы от республиканских партийных органов до местных организаций КПСС и комсомола. Архивисты проделали большую работу: собирали материалы уездных комитетов за 1917—1927 гг., восстанавливая утраченные исторические данные. Важные документы поступили из партийных архивов Горьковской (Нижегородской) области и Татарстана, что помогло полнее изучить политическую историю Чувашии.



Из отчета заведующего отделением Единого партийного архива при Чувашском обкоме ВКП(б) Ф.С. Яркова о работе партархива: «… Всего за период существования архива – с 15 августа 1935 г. по 1 января 1937 г. — концентрировано 25298 дел, около тонны архивной россыпи… Собраны воспоминания от участников гражданской войны (всего 15 воспоминаний) и революции 1905-07 гг. (32 воспоминания)…»



Первоначально партархив располагался в подвальном помещении здания наркомата финансов Чувашской АССР, которое ранее использовалось как столовая. Условия хранения документов были крайне неблагоприятными: сырость, низкая температура и печное отопление создавали угрозу их сохранности.



В октябре 1936 г. положение архива несколько стабилизировалось – учреждению предоставили первый этаж общежития типографских работников. Однако в помещении отсутствовало отопление, сохранялась повышенная влажность, а ограниченная площадь не позволяла вместить постоянно растущий поток документов.



Несмотря на стесненные обстоятельства, в предвоенный период коллективу партийного архива удалось не просто собрать и упорядочить обширный документальный массив, но и сохранить для будущих поколений бесценные свидетельства общественно-политического развития республики.

В годы Великой Отечественной войны перед учреждением встали новые ответственные задачи – принятие и реализация мер, вызванных военным временем, по организации охраны концентрированных архивных материалов как в самом партархиве, так и в районах.



Согласно Постановлению бюро Чувашского обкома ВКП(б) от 14 сентября 1949 г., партархиву были выделены свободное подвальное помещение в доме № 34 и квартира № 24 Чебоксарского горисполкома, расположенная на ул. Ленинградской.



В 1975 г. партархив переехал в новое, специально спроектированное здание, созданное институтом «Чувашгражданпроект». Это стало значимым этапом в его истории. Новое помещение состояло из шести просторных архивохранилищ общей площадью 1827 кв. м, оснащенных приточной вентиляцией и калориферной системой для поддержания постоянного температурно-влажностного режима. В здании располагались десять рабочих кабинетов, читальный зал, технический блок с машинным залом и помещением для временного размещения архивных материалов.



Конец 1980-х и начало 1990-х гг. стали временем глубоких перемен в советском обществе. На волне перестройки и гласности началось активное становление многопартийной системы, появились независимые общественные организации и альтернативные политические объединения. Эти кардинальные изменения в общественной жизни страны не могли не отразиться на деятельности архива, который столкнулся с необходимостью пересмотра своих функций и принципов работы в условиях формирующейся демократии.



Так, в Постановлении Совета Министров Чувашской ССР от 1 октября 1991 г. № 328 образован Центральный государственный архив общественных объединений Чувашской ССР с возложением функций государственного хранения и учета документов Архивного фонда Чувашской ССР, хранящихся в архиве, «…планомерное и своевременное комплектование архива документами общественно-политических партий и движений, творческих и профессиональных союзов, фондов, ассоциаций и других объединений граждан республики …»



15 октября 2004 г. постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики на базе Центрального государственного архива общественных объединений Чувашской Республики и Государственного архива социально-правовой документации было образовано Республиканское государственное учреждение «Государственный архив современной истории Чувашской Республики».



С 2011 г. Госархив современной истории Чувашской Республики перешел на новый этап работы, существенно увеличив перечень источников комплектования. В это время в архив стали поступать документы органов государственной власти, в том числе нормативные правовые акты и распорядительные материалы исполнительных и законодательных структур. Одновременно активизировалась работа по сбору документов личного происхождения.



13 декабря 2022 г. Госархив современной истории Чувашской Республики был реорганизован путем присоединения к нему учреждений «Чувашкино» и архива электронной документации. В результате в его ведение перешли аудиовизуальные материалы и электронные документы.

С 13 января 2023 г. архив размещается в двух зданиях: по ул. Ф. Гладкова, д. 6 и и по пр. И. Яковлева, д. 12а. Это позволило увеличить площади для хранения документов, улучшить условия работы сотрудников и укрепить материально-техническую базу учреждения.



Сегодня Госархив современной истории Чувашии – это не только хранилище документальных свидетельств истории, но и динамично развивающееся учреждение, сочетающее традиции архивного дела с передовыми методами работы.

А. Константинова, гл. архивист ГАСИ Чувашии.