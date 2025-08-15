Темпы ремонта вызывают беспокойство

На этой неделе в Шумерле вновь побывал депутат Госсовета Чувашии от регионального отделения «Единой России» Виктор Горбунов. Вместе с главой округа Эдуардом Васильевым и руководителем Шумерлинского ММЦ Владимиром Кутиным он проинспектировал два капитально ремонтируемых

социально важных объекта — Ходарскую врачебную амбулаторию и детсад «Родничок».

Капремонт амбулатории ведется по программе модернизации первичного звена здравоохранения, реализуемой в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». На момент проверки на объекте присутствовали всего трое рабочих, выполнявших штукатурно-малярные работы и монтаж электропроводки. Инспекторами вновь были отмечены серьезные недоработки. «Мы видим значительное отставание от графика и ненадлежащее качество выполнения работ, — отметил Виктор Горбунов. — Необходимо срочно принять меры для исправления ситуации и завершения ремонта в срок».



Как пояснил главный врач медцентра Владимир Кутин, на сегодня выполнено не более половины запланированного объема работ, а срок сдачи объекта — 30 сентября 2025 года — уже не за горами. «Мы будем держать ситуацию под строгим контролем и будем требовать от подрядчика неукоснительного соблюдения графика и качества работ», — подчеркнул он.



На месте состоялся телефонный разговор с руководителем подрядной организации, которому было настоятельно рекомендовано составить акт выявленных дефектов и подготовить смету по недостающим строительным работам.



На другой стройплощадке, в «Родничке», на 12 августа подрядчик выполнил около 38 % от общего объема работ по контракту. Отмечена положительная динамика, на объекте трудятся более 20 рабочих. Однако для завершения ремонта в срок необходимо ускориться. Поэтому подрядчику окажут помощь. «С моим коллегой Сергеем Мельниковым приняли решение оказать поддержку подрядчику, — сообщил Виктор Горбунов. — Нами найдены дополнительные трудовые ресурсы. Уже на следующей неделе на объект выйдет дополнительная бригада рабочих. Это позволит увеличить темпы работы и минимизировать риски срыва сроков».



По информации Шумерлинского ММЦ, администрации округа.