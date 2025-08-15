Протокол жеребьёвки

по определению дат и места опубликования на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на выборах

Главы Чувашской Республики в региональном государственном периодическом печатном издании — газете «Вперёд» АУ "Редакция Шумерлинской газеты «Вперёд» Минцифры Чувашии

АУ "Редакция Шумерлинской газеты «Вперёд» Минцифры Чувашии информирует участников избирательного процесса, что в газете «Вперёд» жеребьевка по распределению платной печатной площади для публикации предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов на выборах Главы Чувашской Республики не проводилась ввиду отсутствия заявок.